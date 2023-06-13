Красноярск, 13 июня, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Житель Красноярского края подозревается в убийстве трёхлетней дочери во время разрядки охотничьего ружья. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По данным прокуратуры, трагедия произошла в ночь с 12 на 13 июня. Трёхлетняя девочка вместе со своей семьёй находилась на рыболовецкой точке «Дерябино» в 80 км от поселка Носок Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Отец ребёнка в ходе разрядки незаконно хранящегося у него охотничьего ружья произвёл выстрел в девочку.

Ребёнок с огнестрельными ранениями в области спины и головы был доставлен в больницу, но врачам спасти девочку не удалось.

Инициирована прокурорская проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего и дана оценка исполнению родительских обязанностей. Кроме того, прокуратура проверит меры, предпринятые сотрудниками правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов незаконного хранения и использования огнестрельного оружия.

В отношении отца погибшей девочки возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Стокгольме в результате стрельбы на станции метро Farsta погиб подросток, ещё три человека были ранены. По подозрению в совершении преступления задержали двоих мужчин, которые после стрельбы пытались скрыться на автомобиле.