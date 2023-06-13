Новый, 475-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что ещё семь командиров подразделений добровольческого корпуса заключили с Министерством обороны России контракты, определяющие их правовой статус в зоне проведения СВО. По словам представителя Министерства обороны РФ Владимира Алексеева, формирования, входящие в состав добровольческого штурмового корпуса, «прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы». Он не сомневается, что контрактники выполнят все поставленные перед ними задачи.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Подписание добровольческими отрядами контрактов с Минобороны определено соответствующим приказом до 1 июля 2023 года. Отмечается, что это «создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач».

Тем временем по целям на территории Украины в ночь на 13 июня нанесён массированный удар крылатыми ракетами и БПЛА-камикадзе «Герань». Взрывы гремели в Харькове, Днепропетровске, Киеве, Тернополе, Кривом Роге и других городах. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

Получив ранение при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, заместитель командира российского отряда «Шторм» Сергей Акопян продолжил руководить своим подразделением. Военные не только удержали свои позиции, но и смогли уничтожить две бронемашины и более 20 украинских солдат.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.