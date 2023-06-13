Донецк, 13 июня, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Заместитель командира российского отряда «Шторм» Сергей Акопян получил ранение при отражении атаки ВСУ на южнодонецком направлении, но продолжил руководить своим подразделением, несмотря на полученные раны, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. В результате действий отряда под управлением Акопяна российским военным удалось удержать свои позиции.

Кроме того, они смогли уничтожить две бронемашины и более 20 украинских солдат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представитель силовых структур Донецкой Народной Республики в беседе с журналистами рассказал, что в районе Авдеевки (ДНР) в плен российским военнослужащим сдались два экипажа боевых машин пехоты (БМП) ВСУ.