Афины , 13 июня, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Ценные монеты стоимостью более €1 млн украли злоумышленники из нумизматического магазина в престижном районе Кифисия греческих Афин. Об этом 12 июня сообщил информационный портал rua. gr.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Монеты

Уточняется, что грабители сделали подкоп и проникли в магазин из подземного гаража, где предварительно отключили сигнализацию. В помещении злоумышленники нашли сейф и, вскрыв его, завладели ценным содержимым.

Как рассказал владелец магазина, в сейфе хранились особо ценные и редкие экземпляры монет, их стоимость колебалась в пределах от €800 тыс. до €1,5 млн. По словам хозяина, в сейфе находились и очень редкие монеты, оценка которых не производилась.

Очевидцы рассказали, что грабителей было трое. Кроме того, в момент ограбления возле магазина был замечен автомобиль, который, предположительно, может иметь отношение к преступлению. Автомобиль разыскивается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Екатеринбурге мужчина совершил ограбление одного из филиалов «Россельхозбанка» на сумму более пяти миллионов рублей.