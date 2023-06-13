В Афинах из магазина для нумизматов украли ценные монеты на сумму €1 млн
В Афинах грабители забрали из нумизматического магазина редкие монеты на сумму более €1 млн
Афины , 13 июня, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Ценные монеты стоимостью более €1 млн украли злоумышленники из нумизматического магазина в престижном районе Кифисия греческих Афин. Об этом 12 июня сообщил информационный портал rua. gr.
Уточняется, что грабители сделали подкоп и проникли в магазин из подземного гаража, где предварительно отключили сигнализацию. В помещении злоумышленники нашли сейф и, вскрыв его, завладели ценным содержимым.
Как рассказал владелец магазина, в сейфе хранились особо ценные и редкие экземпляры монет, их стоимость колебалась в пределах от €800 тыс. до €1,5 млн. По словам хозяина, в сейфе находились и очень редкие монеты, оценка которых не производилась.
Очевидцы рассказали, что грабителей было трое. Кроме того, в момент ограбления возле магазина был замечен автомобиль, который, предположительно, может иметь отношение к преступлению. Автомобиль разыскивается.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в Екатеринбурге мужчина совершил ограбление одного из филиалов «Россельхозбанка» на сумму более пяти миллионов рублей.