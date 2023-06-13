Москва, 13 июня, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Семь командиров подразделений добровольческого корпуса заключили с Министерством обороны России контракты, определяющие их правовой статус в зоне проведения специальной военной операции. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в оборонном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах обороны Российской Федерации в зоне СВО», — привёл слова представителя Министерства обороны Владимира Алексеева Telegram-канал ведомства.

Алексеев подчеркнул, что полностью уверен в том, что входящие в состав добровольческого штурмового корпуса формирования выполнят все поставленные перед ними задачи. «Они прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, накануне Министерство обороны России подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». В пресс-службе оборонного ведомства уточнили, что контракт подписан в рамках реализации приказа главы МО Сергея Шойгу о порядке организации деятельности добровольческих организаций.