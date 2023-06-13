Лондон, 13 июня, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл на заводе по производству стекловолокна в городе Лидс в Великобритании. Об этом 12 июня сообщили представители Пожарно-спасательной службы Западного Йоркшира в своём Twitter.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что к месту пожара в районе Брэмли в Лидсе прибыли пять пожарных машин. Над местом горения был виден высокий столб чёрного густого дыма. Жителям близлежащих районов порекомендовали не открывать окна и двери, не приближаться к месту пожара и избегать долгого нахождения на улице.

По информации BBC, возгорание произошло на заводе по производству стекловолокна. Информация о пожаре поступила в службы спасения около 12:00 (14:00 мск). В тушении пожара были задействованы 35 человек.

Отмечается, что в результате пожара пострадали производственные помещения, а также огнём были уничтожены 12 автомобилей работников завода. Жертв и пострадавших удалось избежать. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о крупном пожаре в офисном здании на территории бывшего завода «Кварц» в Калининграде. Площадь горения составила 1300 кв. метров. Причина возникновения пожара устанавливается.