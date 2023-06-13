Владивосток, 13 июня, 2023, 06:00 — ИА Регнум. «Взрывной рост» на фоне санкций со стороны западных стран продемонстрировала торговля Приморского края с Китайской Народной Республикой и Индией, а также рядом стран СНГ и Юго-Восточной Азии, заявил руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.

Иван Шилов ИА REGNUM Приморье

«Взрывной рост продемонстрировала торговля с Китаем, Индией, рядом стран СНГ и Юго-Восточной Азии. Есть существенные заделы в торгово-экономических контактах с Монголией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — приводит его слова правительство Приморья.

Броварец отметил, что в 2022 году валовой региональный продукт Приморья вырос на 15%, а внешнеторговый оборот составил 22%. По его словам, прогнозируемый рост в 2023 года — 6%.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что по итогам 2022 года предприятия Дальнего Востока вышли на третье место в России по объёму экспорта в стоимостном выражении. На зарубежные рынки из российского региона было экспортировано более 3,9 тонны продуктов сельского хозяйства. По словам советника министра сельского хозяйства России Андрея Сухарева, основными экспортными товарами стали масличные культуры и рыбная продукция.