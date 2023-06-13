Южно-Сахалинск, 13 июня, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Сахалинские предприниматели отправили пострадавшим от атак Вооружённых сил Украины жителям Белгородской области около 40 тонн гуманитарной помощи в виде рыбных консервов. Об этом во вторник, 13 июня, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«Первая партия гуманитарной помощи весом 20 тонн прибыла в Белгород в День России, 12 июня, оставшиеся 20 тонн поступят в течение ближайших двух дней», — рассказал агентству представитель пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что на просьбу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова откликнулись компании «Континент» и «Зелёная планета». Предприниматели собрали для жителей пострадавших российских регионов консервы из иваси и сельди, а также рагу из морепродуктов.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что из Калуги в Белгородскую область была отправлена первая партия гуманитарной помощи в виде 20 тонн продуктов питания, воды, средств личной гигиены и детских вещей, собранных «Единой Россией» по поручению губернатора Владислава Шапши.