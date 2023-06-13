Каракас, 13 июня, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Венесуэла и Иран подписали несколько меморандумов, касающихся взаимодействия этих стран в сфере добычи полезных ископаемых и агропромышленного комплекса, а также в нефтехимии и транспорте, сообщил венесуэльский телеканал VTV.

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От Каракаса подписи под документами поставил президент Венесуэлы Николас Мадуро, а от Тегерана — иранский глава Ибрагим Раиси. Перед этим лидеры двух стран провели переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Венесуэла и Иран собрались расширить сотрудничество в сфере энергетики на фоне санкций США.

21 сентября вице-президент Венесуэлы по науке, технологиям, образованию и здравоохранению Габриэла Хименес Рамирес заявила, что в ходе Ирано-венесуэльской научно-технической и промышленной выставки, которая прошла в Каракасе осенью, стороны подписали примерно 60 меморандумов о взаимопонимании.

В середине ноября власти Венесуэлы и Ирана провели 9-е заседание совместной экономической комиссии. На мероприятии обсуждалось углубление двусторонних связей через использование «морского моста».