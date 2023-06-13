Филадельфия, США, 13 июня, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Человеческие останки обнаружены при разборе завалов, образовавшихся в результате обрушения пролёта эстакады федеральной трассы I-95 в США. Об этом 12 июня сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Обрушение части эстакады произошло в результате ДТП на федеральной трассе в районе Филадельфии, штат Пенсильвания. Около 06:20 по местному времени (13:20 мск) 12 июня заполненный топливом бензовоз с автоцистерной, перевозившей свыше 30 тыс. литров бензина, не вписался в поворот, опрокинулся, загорелся и взорвался. В результате взрыва произошло обрушение пролёта эстакады.

Спустя несколько часов при разборе завалов под обломками был обнаружен погибший человек. При этом полиция официально не заявляла о жертвах ДТП, уголовное дело не возбуждалось. О судьбе водителя грузовика, по вине которого произошло обрушение, не сообщается.

«Власти занимаются опознанием тела», — указал пресс-секретарь полиции штата Пенсильвания Майлз Снайдер.

Власти США уточнили, что автомагистраль I-95 ежедневно обслуживала около 160 тысяч автомобилей, поэтому её повреждение стало большой проблемой для Филадельфии. Закрытие участка федеральной трассы на ремонт негативно отразится на жизни миллионов американцев. Губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро ввел в штате режим чрезвычайного положения. Это решение позволит выделить дополнительные средства на разбор завалов и восстановление эстакады, которое может занять, по предварительным оценкам, до нескольких месяцев.