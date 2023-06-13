Херсон, 13 июня, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Украинские военные атаковали пункт временного размещения беженцев на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области ракетами Scalp (французская модификация ракет Storm Shadow), произведенными во Франции в 2003 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Об этом сообщает РИА Новости. ВСУ нанесли удар ещё 10 июня примерно в 05:00. Атаке подверглась гостиница с эвакуированными людьми.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить две ракеты. Еще два таких снаряда попали в здания, где скрывались беженцы.

Пострадавшие рассказали, что при атаке взрывной волной выбило двери и стекла, а после начался пожар, спасаясь от которого люди выпрыгивали из окон. Верхние этажи зданий выгорели и оказались полностью разрушены.

На фрагментах ракет, которыми ВСУ ударили по пункту, нашли наименование производителя — MBDA France. Кроме того, на снарядах заметили даты их производства — апрель, июнь, октябрь 2003 года.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая газета Le Monde написала о том, что Франция может поставить Украине управляемые ракеты большой дальности Scalp. Такую возможность начали рассматривать в Париже после обещания Лондона передать Киеву британские крылатые ракеты Storm Shadow.

3 июня Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» распространил информацию о том, что в Сети появилась первая фотография с украинским бомбардировщиком Су-24М, который несет ракеты Storm Shadow.