Дамаск, 13 июня, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Президент Федерации торговых палат Саудовской Аравии Хассан аль-Хувайзи в понедельник, 12 июня, провёл переговоры с сирийским коллегой Мухаммедом аль-Лаххамом о возобновлении экономического сотрудничества двух государств. Об этом сообщило саудовское агентство новостей SPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По информации источника, главы федераций договорились возобновить курс экономического сотрудничества, а также торговую и инвестиционную деятельность.

Также стороны отметили необходимость обмена визитами торговых делегаций и рассмотрение возможностей для вложения инвестиций в сирийскую экономику. Президент сирийской федерации при этом высказал желание предпринимателей страны начать свою деятельность в Саудовской Аравии.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков встретился с директором департамента стратегического планирования МИД Саудовской Аравии Раидом Кримли. Стороны обсудили возможности укрепления международной и региональной безопасности, а также обсудили проблематику нераспространения оружия массового поражения.