Иркутск, 13 июня, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен в месте столкновения двух грузовых судов в Киренском районе Иркутской области на реке Лене. Об этом 13 июня сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

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Как уточнил глава региона, на настоящий момент уточняется объём попавших в реку Лену нефтепродуктов. Ситуация осложняется тем, что река судоходная, а ниже по течению расположены населённые пункты. Местные власти проводят работу среди населения, чтобы не допустить забор воды из реки.

Также Кобзев уточнил, что есть достаточный запас сорбента и боновых заграждений. Вокруг судна с повреждённой ёмкостью, в которой находилось топливо, оперативно установлено боновое заграждение и было использовано 300 кг сорбента. По данным пресс-службы Росморречфлота, утечка устранена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что возле посёлка Алексеевск в Киренском районе произошло столкновение двух грузовых судов: танкера ТР-901, находившегося на ремонте в порту в посёлке Алексеевск, и танкера ТР-900 «Ерофей Хабаровск», перевозившего 832 тонны бензина. В результате столкновения произошло повреждение ёмкости с топливом и часть его вылилась в реку.