SpaceX запустила за день две ракеты-носителя Falcon 9
Компания SpaceX осуществила запуск двух ракет-носителей Falcon 9 за один день
Вашингтон, 13 июня, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX осуществила запуск двух ракет-носителей Falcon 9 с западного и восточного побережий США, сообщили в пресс-службе организации.
Между запусками прошло 14 часов. Первая ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида) и вывела в открытый космос 52 спутника. Другой запуск провели с космодрома Ванденберг в Калифорнии.
Второй аппарат вывел на околоземную орбиту 72 малых коммерческих спутника.
Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря Федеральная комиссия по связи (FCC) США разрешила американской компании SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников второго поколения Starlink. 20 апреля в ходе испытаний взорвался прототип космического корабля Starship.
В SpaceX заявили, что взрыв якобы был целенаправленным и произошёл по команде сотрудников.