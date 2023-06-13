Вашингтон, 13 июня, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX осуществила запуск двух ракет-носителей Falcon 9 с западного и восточного побережий США, сообщили в пресс-службе организации.

SpaceX Старт ракеты-носителя Falcon-9

Между запусками прошло 14 часов. Первая ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида) и вывела в открытый космос 52 спутника. Другой запуск провели с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Второй аппарат вывел на околоземную орбиту 72 малых коммерческих спутника.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря Федеральная комиссия по связи (FCC) США разрешила американской компании SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников второго поколения Starlink. 20 апреля в ходе испытаний взорвался прототип космического корабля Starship.

В SpaceX заявили, что взрыв якобы был целенаправленным и произошёл по команде сотрудников.