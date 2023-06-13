Вашингтон, 13 июня, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Конструктивное взаимодействие со всеми странами, в том числе с США, отвечает интересам России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 12 июня на приеме в российском посольстве по случаю Дня России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

«Интересам России отвечает конструктивное взаимодействие со всеми государствами мира. Это тем более важно в случае с США, учитывая особую ответственность двух ядерных держав за стратегическую стабильность и глобальную безопасность», — сказал он.

Дипломат отметил, что Россия обладает огромным человеческим потенциалом и богатейшими ресурсами. Посол подчеркнул, что без РФ невозможно решать самые серьезные международные проблемы.

Антонов указал на то, что в мире возрастают различные угрозы, включая терроризм, распространение оружия массового поражения, киберпреступность и изменение климата. По его словам, единомышленники России осознают эту ситуацию, о чём говорит их сбалансированная реакция на действия Москвы, а также отказ присоединиться к давлению на РФ со стороны Запада.

Посол добавил, что «испытанию подвергается не только Россия, но и вся глобальная система», опорой которой служат Устав ООН и принцип суверенного равенства.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Анатолий Антонов заявил, что США настраивают против РФ российских партнёров и союзников, а также стремятся рассорить Москву с бывшими советскими республиками. Он подчеркнул, что американские власти не скрывают цель своей помощи Украине — измотать Россию и нанести ей стратегическое поражение.

Он также выразил мнение, что отношения РФ и США «находятся в плачевном состоянии». В середине марта Антонов заявил, что Россия не желает конфликта с США и надеется на такой же настрой со стороны Вашингтона.