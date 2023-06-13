Вашингтон, 13 июня, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск не посчитал необычным потерю Вооружёнными силами Украины нескольких немецких основных боевых танков Leopard 2 при попытке наступления.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», — написал Маск в социальной сети Twitter под постом одного из пользователей, отметившего массовое уничтожение немецких танков в зоне боевых действий.

Ранее финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что украинские военные в ходе боевых действий уже потеряли по меньшей мере половину от общего количества танков Leopard 2, ранее полученных от Финляндии.

Согласно заявлению главы министерства обороны Украины Алексея Резникова, на момент конца мая западные союзники Украины предоставили ВСУ порядка 60 танков Leopard 2. В феврале минобороны ФРГ также одобрило экспорт на Украину до 178 танков Leopard 1A5.

Как передавало ИА Регнум, ранее Илон Маск прокомментировал очередной пакет военной помощи, выделенный Украине правительством Соединённых Штатов Америки, в которых войдут зенитно-ракетные комплексы Hawk, а также модернизированные ракеты Patriot Advanced Capability-3 и GEM-T для ЗРК Patriot на общую сумму более двух миллиардов долларов.