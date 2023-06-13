Вашингтон, 13 июня, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Действие американских санкционных мер против властей Белоруссии продлил на год президент США Джозеф Байден. Об этом 12 июня сказано в постановлении Белого дома.

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Американский лидер подписал указ и направил уведомление Конгрессу США. Как уточняется в постановлении, «действие и политика определённых представителей белорусского правительства и других лиц» продолжают представлять собой угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому глава Белого дома принял решение о продлении санкционных мер в отношении представителей руководства Белоруссии сроком на один год.

Продление санкционных режимов с ведома американских законодателей предусматривается законом США каждый год.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министерство торговли США ввело новые санкции против 70 организаций, связанных с Россией. Под экспортные ограничения попали в том числе и организации из Армении и Киргизии.