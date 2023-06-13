Вашингтон, 13 июня, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Наступление Вооружённых сил Украины может сподвигнуть Киев и Москву сесть за стол переговоров, заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

По мнению Блинкена, наступление ВСУ может «укрепить позиции» украинской стороны в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта и «заставит Россию сосредоточиться на переговорах».

При этом ранее Энтони Блинкен в ходе выступления в здании ратуши в Хельсинки выступил против прекращения боевых действий на Украине, так как это, по его словам, позволит Вооружённым силам России закрепиться на новых территориях и заморозит конфликт.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 12 июня заявил о попытке наступления Вооружённых сил Украины на южнодонецком направлении. Конашенков отметил, что российским подразделениям удалось поразить скопления живой силы и техники противника в районах нескольких населённых пунктов Донецкой Народной Республики.