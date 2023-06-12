Донецк, 13 июня, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Территорию Донецкой Народной Республики 23 раза обстреляли украинские войска за прошедшие сутки. Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На донецком направлении ВСУ совершили 15 обстрелов из артиллерии калибром 155 мм и 152 мм. На горловском направлении зафиксировано семь обстрелов из артиллерии калибром 152 мм. На волновахском направлении зарегистрирован один обстрел из РСЗО. Всего ВСУ выпустили за сутки 145 единиц различных боеприпасов.

Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), город Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Еленовка, Волноваха.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — женщины 2001 года рождения, в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили шесть мирных жителей, в том числе малолетний ребёнок 2022 года рождения, в Киевском районе Донецка.

Повреждения получили восемь жилых домостроений в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также три объекта гражданской инфраструктуры, в том числе школа №80.

В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано восемь обстрелов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВСУ в ночь на понедельник, 12 июня, обстреляли три района Донецка в ДНР. Всего по Донецку украинские войска выпустили 18 снарядов «натовского» калибра.