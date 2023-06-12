Мелитополь, 13 июня, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Российские войска по-прежнему контролирует высоты Времевского выступа на запорожском направлении, где продолжаются тяжелые бои, написал в своём Telegram-канале председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Ранее он сообщал о том, что Вооружённые силы России перешли в контратаку на этом участке фронта.

«В районе Времевского выступа идут тяжелейшие бои. Высоты по-прежнему под контролем русской армии. Помимо артиллерии в работу активно включилась авиация», — отметил глава движения.

По словам Рогова, в настоящее время ведутся бой сверхвысокой интенсивности в районе села Урожайное, к северу и к востоку от которого остались позиции украинских сил. Кроме того, он уточнил, что быстрая и эффективная контратака российских бойцов позволила выбить противника на севере населённого пункта Макаровка.

Председатель движения рассказал, что киевская армия пока держит оборону на ряде быстро подготовленных позиций и огневых точках. Рогов добавил, что украинские войска понесли большие потери и оставили села Левадное и Новодаровка, которые стали «серой зоной».

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня Владимир Рогов назвал три направления, на которых ВСУ пытаются переходить атаки в Запорожской области. Он отметил, что киевская армия действует южнее города Орехов в направлении Токмака, на Васильевском направлении в районе Лобкового и на восточной части фронта, где находится так называемый Времевский выступ.

12 июня Рогов заявил, что Киев не волнуют колоссальные потери ВСУ на запорожском фронте и Украина бросает здесь в атаку всё новые силы. Кроме того, он сообщил, что актуальная длина запорожской линии фронта составляет более 150 км.