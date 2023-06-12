Лондон, 13 июня, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Возвращению экс-премьера Бориса Джонсона в парламент Великобритании в качестве депутата от консерваторов может помешать премьер-министр Британии Риши Сунак. Об этом 12 июня сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Уточняется, что Джонсон неоднократно пытался продвинуть своих соратников в верхнюю палату парламента (палата лордов). Сунак выдвинул обвинение против Джонсона в том, что экс-премьер лоббировал отмену процедуры назначения депутатов-консерваторов. Джонсон все обвинения в своё адрес отверг и назвал их «чушью».

Кроме того, отмечается, что Сунак препятствовал получению статуса членов палаты лордов трём соратникам Джонсона, занимавшим должности министров. В частности, речь идёт о экс-министре культуры, СМИ и спорта Надин Доррис, младшем экс-министре канцелярии кабинета министров Найджел Адамс и экс-министре бизнеса и международного развития Великобритании Алок Шарма.

Таким образом, между бывшим и действующим премьер-министрами Великобритании прослеживается долгий конфликт. Поэтому большинство представителей правительства страны придерживаются мнения, что возвращение Джонсона в парламент при премьерстве Сунака маловероятно.

«С чего бы ему быть в списке кандидатов, который будет подписывать Риши Сунак? Мне вполне очевидно, что этого не произойдет. Партии нужно двигаться вперед, забыв об этом клоунском представлении. Подавляющее большинство депутатов придерживаются такого мнения», — выразил мнение представитель верхушки Консервативной партии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пост члена парламента королевства от Консервативной партии из-за итогов независимого расследования по делу о нарушении им карантина в период коронавирусной пандемии.

Джонсон возглавлял британское правительство с 2019 по 2022 год, когда ему пришлось уйти в отставку после череды громких скандалов и серии отставок членов его кабмина.