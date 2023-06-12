Вашингтон, 13 июня, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки втайне от общественности разместили в ряде стран Европейского союза около 150 ядерных боезарядов. Об этом в понедельник, 12 июня, в ходе брифинга заявила координатор по политике и исследованиям Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Мы знаем, что имеется ядерное оружие, размещённое в пяти странах в Европе и Азии — в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции», — сказал Сандерс-Закре, подчеркнув, что официального подтверждения или опровержения с обратной стороны не было.

По её словам, порядка 150 ядерных боеголовок размещены на авиабазах Соединённых Штатов Америки, расположенных на территориях вышеперечисленных государств.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия была учреждена в 2007 году в Мельбурне. Основной целью перед собой она поставила полное ядерное разоружение, а в 2017 году ICAN удостоилась Нобелевской премии мира.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI) заявили об увеличении количества оперативных ядерных вооружений в арсеналах ядерных держав на фоне ухудшающейся геополитической обстановки. Согласно докладу SIPRI, на январь 2023 года более 9500 из 12 тысяч единиц ядерного вооружения находились на складах потенциального использования.