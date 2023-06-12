Абу-Даби, 13 июня, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, сообщает эмиратское агентство WAM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Кроме того, президента России поздравил также вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мансур бен Зейд Аль Нахайян.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Дубае (ОАЭ) башню Бурдж-Халифа, высота которой составляет 828 метров, окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России. Кроме того, световое представление сопровождалось музыкальным сопровождением и гимном Российской Федерации.

12 июня Владимир Путин в своём поздравлении граждан РФ с Днём России напомнил всем о том, что необходимо не забывать о своих традициях и наследии предыдущих поколений.