Вашингтон, 13 июня, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Согласно обнародованному комитетом по вооружённым силам Палаты представителей Соединённых Штатов Америки предложения к законопроекту по оборонному бюджету на 2024 год, Пентагон будет обязан регулярно отчитываться перед Конгрессом о ядерном сотрудничестве России и Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

В распространённом документе отмечается, что министерство обороны США будет обязано уведомлять Конгресс в случае, если Российская Федерация и Китай будут оказывать друг другу помощь в вопросе усиления их ядерных вооружений.

Кроме того, согласно опубликованному предложению, запрошено проведение дополнительного финансирования для проведения испытаний гиперзвукового оружия. Для этого также было предложено выделить два новых воздушных коридора.

Как передавало ИА Регнум, ранее представители обеих партий Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект о признании России «государством — спонсором терроризма». Авторы законопроекта в том числе раскритиковали проведение Вооружёнными силами России специальной военной операции.