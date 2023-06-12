Вашингтон, 13 июня, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Россия заняла правильную сторону истории в рамках геополитического кризиса, с которым сейчас столкнулся мир, заявил российский посол в США Анатолий Антонов 12 июня в ходе выступления на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня России.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

«Мы находимся на правильной стороне истории, и время расставит всё по своим местам», — сказал он.

Дипломат отметил, что Россия доказала, что является надежным партнером для всех тех, кто хочет сотрудничать с ней на основе взаимоуважения и соблюдения баланса интересов. Антонов также назвал единственный способ предотвращения конфликтов между странами в будущем.

По его словам, для этого государствам следует вернуться к принципу неделимости безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля Анатолий Антонов в ходе выступления по случаю Дня защитника Отечества заявил, что оппоненты России не желают отказываться от однополярного мироустройства и хотят помешать Москве решать международные проблемы.

Посол подчеркнул, что российские власти пытаются действовать мирно. При этом он добавил, в мире сложилась тенденция роста непредсказуемости и конфликтности.