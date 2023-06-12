Париж, 13 июня, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствует соглашение ЕС по борьбе с нелегальной миграцией, достигнутое на прошлой неделе министрами внутренних дел стран Евросоюза. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с лидерами ФРГ и Польши в Париже.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Французский глава отметил, что ЕС многие годы испытывал трудности в вопросах преодоления миграционного кризиса. Макрон напомнил, что в настоящее время с потоком мигрантов в первую очередь сталкиваются Греция, Испания и Италия.

Он призвал Евросоюз «двигаться вперед, преодолевая давление», а также проявить «ответственность и солидарность». Президент добавил, что принятый план по миграции позволит вновь ввести правила регистрации и сотрудничества стран.

Кроме того, по мнению главы республики, соглашение поможет решать вопросы иммиграции «пропорционально, без стигматизации тех или иных государств».

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля власти Италии объявили общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за значительного увеличения потока мигрантов в страну. При этом из специального фонда на наиболее срочные меры правительство выделило 5 млн евро.

18 апреля председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что Европе угрожает новый миграционный кризис, приближение которого страны ЕС предпочитают не замечать. Он также призвал европейские государства «не бросать Италию в одиночестве» с этой проблемой.