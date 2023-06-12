Донецк, 13 июня, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Бойцы 200-й бригады Северного флота нанесли удары по бронетранспортерам, на которых отступали украинские военные после неудачной атаки на артёмовском направлении (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Об этом сообщает РИА Новости. Журналисты представили кадры боя. На видеозаписи показано, как российские артиллеристы сначала подбивают бронемашину противника, пытающегося покинуть место боя.

После этого бойцы Северного флота ударили по открытому десантному отсеку БТР, в котором находилась пехота ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинская армия регулярно обстреливает Артёмовск, чтобы найти уязвимые места в обороне города. Он отметил, что российские силы сохраняют ситуацию под своим контролем.

10 июня руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ Игорь Конашенков объявил, что подразделения группировки ВС России «Юг» успешно отразили пять атак киевских войск в районе Артёмовска.