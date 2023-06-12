Амстердам, 13 июня, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Примерно треть банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не могут отследить и заморозить российские активы, попавшие по санкции, в том числе из-за ошибок в написании фамилий граждан России, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на результаты расследования Центрального банка королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Регулятор проверил работу 31 финансового учреждения. Центробанк указывает на то, что проблемы с неправильным написанием фамилий встречаются довольно часто.

Это связано с тем, что на английском и голландском они пишутся по-разному. В сюжете также сказано, что в первый месяц после объявления санкций в 2022 году в Нидерландах заморозили российские активы на сумму всего 6 млн евро.

При этом до лета 2022 года правительство Нидерландов смогло заморозить активы уже на 634 млн евро, а еще за год эта сумма увеличилась только на 10,5 млн евро.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля газета Die Welt написала о том, что Еврокомиссия пришла к выводу о том, что после окончания украинского конфликта замороженные в ЕС активы Центробанка России придётся вернуть Москве.

8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские инвесторы готовят групповой иск в суд для разблокировки активов. Он добавил, что Запад, заблокировав эти средства, ограбил предпринимателей из России и само государство.