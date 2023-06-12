В Нидерландах сообщили о проблемах у банков с заморозкой активов граждан РФ
NOS: банки в Нидерландах столкнулись с проблемой при заморозке активов из РФ из-за ошибок в фамилиях
Амстердам, 13 июня, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Примерно треть банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не могут отследить и заморозить российские активы, попавшие по санкции, в том числе из-за ошибок в написании фамилий граждан России, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на результаты расследования Центрального банка королевства.
Регулятор проверил работу 31 финансового учреждения. Центробанк указывает на то, что проблемы с неправильным написанием фамилий встречаются довольно часто.
Это связано с тем, что на английском и голландском они пишутся по-разному. В сюжете также сказано, что в первый месяц после объявления санкций в 2022 году в Нидерландах заморозили российские активы на сумму всего 6 млн евро.
При этом до лета 2022 года правительство Нидерландов смогло заморозить активы уже на 634 млн евро, а еще за год эта сумма увеличилась только на 10,5 млн евро.
Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля газета Die Welt написала о том, что Еврокомиссия пришла к выводу о том, что после окончания украинского конфликта замороженные в ЕС активы Центробанка России придётся вернуть Москве.
8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские инвесторы готовят групповой иск в суд для разблокировки активов. Он добавил, что Запад, заблокировав эти средства, ограбил предпринимателей из России и само государство.