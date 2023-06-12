Анкара, 13 июня, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Заседание постоянного совместного механизма с участием делегаций Турции, Финляндии, Швеции и НАТО состоится в среду, 14 июня, в Анкаре. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщили в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Заседание… проведёт посол Акиф Чагатай Кылыч, главный советник президента республики, в президентском комплексе в среду, 14 июня 2023 года, в 09:00», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, во встрече также примут участие госсекретарь МИД Швеции Ян Кнутссон, госсекретарь МИД Финляндии Юкка Саловаара и глава кабинета генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенссен.

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне украинского кризиса. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса.

Как передавало ИА Регнум, ранее государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Белый дом рассчитывает на завершение процесса входа Швеции в Североатлантический альянс до начала саммита в Вильнюсе, который пройдёт в период с 11 по 12 июля. Блинкен подчеркнул, что США приложили достаточно усилий, чтобы гарантировать Швеции членство в альянсе.