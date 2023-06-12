Вашингтон, 13 июня, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга 12 июня.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Очень-очень скоро вы увидите дополнительный пакет отчислений со стороны Соединённых Штатов», — сказал Кирби, добавив, что Вашингтон в первую очередь предоставляет Киеву те типы вооружения, в которых он нуждается.

Ранее в пресс-службе министерства обороны США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму чуть более двух миллиардов долларов. В частности, деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также на модернизированные ракеты Advanced Capability-3 и PAC-3 для ЗРК Patriot.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Agence France-Presse сообщило, что Вооружённые силы Украины при попытке недавнего наступления в зоне боевых действий потеряли большую часть боевых бронированных машин Bradley, предоставленных Соединёнными Штатами Америки в начале этого года.