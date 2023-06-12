Дубай, ОАЭ, 13 июня, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Башню Бурдж-Халифа в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) в понедельник, 12 июня, окрасили в цвета российского триколора по случаю Дня России. Об этом также официально сообщили на странице башни в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).

Дубай

«Сегодня вечером Бурдж-Халифа вспоминает богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем российскому народу незабываемого праздника и будущего в единстве и процветании», — говорится в сопровождающем сообщении.

Также отмечается, что организованное администрацией здания световое шоу сопровождалось музыкальным сопровождением и гимном Российской Федерации.

Башня Бурдж-Халифа является самым высоким в мире зданием. В башне насчитывается 163 этажа, а высота составляет 828 метров.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский президент Владимир Путин во время общения с лауреатами государственных премий в День России заявил, что у страны много друзей по всему миру.