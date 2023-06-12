Вашингтон, 12 июня, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Власти США воздерживаются от оценок по поводу контрнаступления украинских войск, но не отрицают, что оно уже началось, заявил на брифинге 12 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Он пояснил, что оценивать ход наступательной операции должен президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, по словам Кирби, информацию об отдельных днях боев следует комментировать украинскому военному командованию.

Координатор добавил, что США займутся обеспечением «успехов ВСУ на поле боя».

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня президент Украины на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что контрнаступление украинской армии уже идёт. При этом он отказался подробно говорить о том, на какой стадии проходит наступательная операция.

11 июня американский публицист Сеймур Херш выразил мнение о том, что контрнаступление ВСУ не принесёт выгоды Киеву, США или НАТО. Журналист допустил, что Североатлантический альянс не просто планирует вступить в войну с Россией на стороне Украины, но уже участвует в конфликте.

Херш добавил, что в украинской армии много разных групп, часть из которых считает контрнаступление «заранее обречённым».