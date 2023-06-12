Москва, 12 июня, 2023, 23:20 — ИА Регнум. На 71-м году жизни скончался чемпион Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР Вячеслав Зайцев. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщили на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.

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«Всероссийская федерация волейбола выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Алексеевича, а также его друзьям и воспитанникам. Для всего волейбольного сообщества это огромная и невосполнимая утрата», — говорится в распространённом сообщении. О причинах смерти не сообщается.

В ходе профессиональной карьеры Вячеслав Зайцев дважды становился серебряным призёром Олимпийских игр в Монреале (в 1976 году) и Селу (в 1988 году).

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по волейболу и игрок казанского «Зенита» Александр Волков объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. В последнем своём сезоне Волков в составе «сине-бело-голубых» стал победителем чемпионата России.