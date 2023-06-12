Вашингтон, 12 июня, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Американские дипломаты получили консульский доступ к арестованному в Москве гражданину США, музыканту Трэвису Лику, которого в России подозревают в сбыте наркотиков. Об этом заявил 12 июня в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Он отметил, что дипломаты присутствовали при предъявлении обвинений подозреваемому. Кирби также сообщил, что работники американской дипломатической миссии продолжают отслеживать ситуацию с Ликом.

Координатор Белого дома также добавил, что у него нет дополнительных подробностей о взятии музыканта под арест. Кирби призвал уточнить этот вопрос у представителей Госдепартамента США.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня Хамовнический суд Москвы постановил заключить Лика под стражу до 6 августа. Его обвиняют по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере.

Ранее в рамках этого дела суд арестовал знакомую музыканта российскую гражданку Валерию Гробанюк. 12 июня посольство США в Москве сообщило, что представители дипмиссии продолжат следить за ситуацией с арестом Трейвиса Лика.