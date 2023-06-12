Дипломаты из США посетили в России арестованного музыканта Трэвиса Лика
Белый дом: американские дипломаты посетили арестованного в России музыканта из США Трэвиса Лика
Вашингтон, 12 июня, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Американские дипломаты получили консульский доступ к арестованному в Москве гражданину США, музыканту Трэвису Лику, которого в России подозревают в сбыте наркотиков. Об этом заявил 12 июня в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что дипломаты присутствовали при предъявлении обвинений подозреваемому. Кирби также сообщил, что работники американской дипломатической миссии продолжают отслеживать ситуацию с Ликом.
Координатор Белого дома также добавил, что у него нет дополнительных подробностей о взятии музыканта под арест. Кирби призвал уточнить этот вопрос у представителей Госдепартамента США.
Как сообщало ИА Регнум, 10 июня Хамовнический суд Москвы постановил заключить Лика под стражу до 6 августа. Его обвиняют по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере.
Ранее в рамках этого дела суд арестовал знакомую музыканта российскую гражданку Валерию Гробанюк. 12 июня посольство США в Москве сообщило, что представители дипмиссии продолжат следить за ситуацией с арестом Трейвиса Лика.