Иркутск, 12 июня, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Столкновение двух танкеров произошло на реке Лене в Иркутской области. Об этом 12 июня сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление Следственного комитета России в своём Telegram-канале.

Roger W Танкер

ЧП произошло возле посёлка Алексеевск в Киренском районе. По предварительной информации, произошло столкновение двух грузовых судов: танкера ТР-901, находившегося на ремонте в порту в посёлке Алексеевск, и танкера ТР-900 «Ерофей Хабаровск», перевозившего 832 тонны бензина.

В результате столкновения получила повреждения цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что при проходе через Суэцкий канал из-за неисправности оборудования сломался нефтяной танкер, шедший под флагом Мальты из России в Китай. Судно направлялось из России в Китай в составе северного конвоя.