Новая Каховка, Херсонская область, 12 июня, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Власти Украины добивались разрушения Каховской гидроэлектростанции на протяжении последнего года, заявил в понедельник, 12 июня, глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

«Этот террористический акт не разовый акт. К этому шли, начиная с лета прошлого года», — сказал глава городского округа, подчеркнув, что разрушение ГЭС является «грандиозной трагедией, созданной искусственным путём».

Напомним, Вооружённые силы Украины обстреляли Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. В результате обстрела была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил о намерении отправиться на Украину для встречи с Владимиром Зеленским. По его словам, в ходе визита планируется обсудить программу помощи после разрушения Каховской гидроэлектростанции.