Калининград, 12 июня, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Возгорание произошло в офисном здании на территории бывшего завода «Кварц» в Калининграде. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о возгорании офисного двухэтажного здания, расположенного на улице Мусоргского, поступила в региональное отделение МЧС в 18:40 (19:40 мск). Огонь охватил крышу офисного здания на территории бывшего завода «Кварц». Площадь пожара составляет 1300 кв. метров. В тушении пожара задействованы 47 человек и 11 единиц спецтехники. Производится наращивание сил и средств.

В 21:49 мск объявлена локализация пожара, информация о пострадавших не поступала. Причина возникновения пожара устанавливается. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, на месте происшествия координацию работы правоохранительных органов и специальных служб осуществляет прокурор Центрального района Калининграда Денис Ким.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате пожара в частном доме в Орехове-Зуеве в Московской области погибли двое детей и две пожилые женщины. В настоящее время устанавливаются причины пожара.