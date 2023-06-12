Рим, 12 июня, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сомневается, что переговоры по мирному урегулированию между Россией и Украиной начнутся до выборов президента в США. Об этом он сказал в интервью, обнародованном 12 июня испанской радиостанцией Odna Cero.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По его мнению, итогов выборов американского лидера ждёт президент России Владимир Путин. Боррель считает, что ситуация на Украине сильно бы отличалась, если бы президентом США был Дональд Трамп, а не Джо Байден.

«У Путина есть военные цели, которые нужно выполнить, и пока он их не достигнет, он не остановится», — сказал глава европейской дипломатии.

Боррель также подчеркнул, что Брюссель хочет мира, но будет добиваться ухода России из новых регионов.

При этом официальный Киев неоднократно заявлял, что против переговоров с Москвой, пока не будет нужных украинским властям условий. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 11 июня категорически отверг мирную инициативу, предложенную Бразилией, Индонезией и странами Африки. Он назвал их бессмысленными.