Москва, 13 июня, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Проект «Открой#Моспром» запускает четвертый сезон экскурсий по фабрикам и заводам столицы. С 13 по 28 июня для участников организуют более 80 мастер-классов и свыше 150 экскурсий, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«В рамках четвертого сезона 2023 года участников проекта ждет насыщенная программа. Более 30 предприятий Москвы организуют свыше 150 экскурсий и 80 мастер-классов», — заявил Овчинский. Он добавил, что в этом году также будет специальная серия экскурсий ко Дню молодежи: 23 и 24 июня «Открой#Моспром» проведет специальные туры по 13 столичным компаниям.

Во время тура на булочно-кондитерский комбинат «Коломенское» гости увидят, как производят хлебобулочные изделия, а на экскурсии по часовому заводу «Полет-Хронос» — часовые детали и корпуса. На комбинате «Очаково» проведут викторину и дегустацию напитков, а во время туров на завод концерна «Бабаевский» и в музей «Роза Эйнема» организуют мастер-классы по изготовлению шоколадных конфет. В НИИ хлебопекарной промышленности проведут новый мастер-класс по выпечке экспериментальной сдобы, а на фабрике «Свобода» гостей научат делать кремы.

Также участники смогут посетить Центр аддитивных технологий, кондитерский концерн «Бабаевский», Московскую обойную фабрику, завод «Фаберлик», производство изготовителя чипсов «Московский картофель», производителя электротехнического оборудования и систем управления движением поездов Лосиноостровский электротехнический завод, высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» и другие.

Проект «Открой#Моспром» работает с 2019 года. За это время его аудитория выросла до 11,5 миллиона человек. В начале июня 2023 года «Открой#Моспром» был признан одним из лучших социальных проектов России, получив награду в категории «Образование и наука».