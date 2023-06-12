Мелитополь, 12 июня, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обозначил протяжённость запорожской линии фронта. Как он сообщил 12 июня РИА Новости, её актуальная длина составляет более 150 километров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«На сегодня длина запорожского фронта составляет свыше 150 километров. Нашей армией выстроено несколько линий глубокоэшелонированной обороны, в которую уперся противник, бросая свои силы на убой», — сообщил Рогов.

Ранее Рогов заявил о колоссальных потерях ВСУ на запорожском направлении. По его словам, украинские власти не считаются с потерями на фронте и бросают в атаку всё новые силы. Глава движения «Мы вместе с Россией» уточнил, что руководство украинских войск постоянно доукомплектовывает и укрепляет подразделения, несмотря ни на что.