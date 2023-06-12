WP: в США задумали включить в Совбез ООН шесть новых членов без права вето
Washington Post: Байден хочет включить в Совбез ООН шесть новых постоянных членов без права вето
Вашингтон, 12 июня, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует провести реформу Совета Безопасности ООН, в ходе которой включит в его состав шесть новых постоянных членов, не имеющих права вето. Об этом 12 июня пишет газета The Washington Post (WP), ссылаясь на свои источники.
По данным журналистов, в Белом доме таким образом хотят расширить влияние развивающихся стран и восстановить доверие к ООН. Постпред США при этой международной организации Линда Томас-Гринфилд проводит консультации с дипломатами из 193 стран, чтобы узнать их мнение по данному вопросу.
Как узнали в издании, Белый дом стремится завершить обсуждение своих планов о реформе до ежегодной встречи мировых лидеров, которая должна пройти в Нью-Йорке ближайшей осенью. При этом США столкнулись «с серьёзными проблемами», пытаясь найти согласие с разными странами.
В WP отметили, что Томас-Гринфилд ищет такое решение, которому бы доверяли другие страны, входящие в ООН. Для того чтобы провести реформу организации, нужно получить одобрение от 128 её членов, а также добиться ратификации от всех постоянных членов Совбеза ООН. При этом в издании сомневаются, что планы Байдена поддержат в Конгрессе США.
Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года премьер-министр Индии Нарендра Моди уже призывал реформировать ООН. Он отметил, что организация не соответствует актуальным мировым реалиям.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу отметил, что важны все начинания, которые способствуют повышению эффективности ООН.