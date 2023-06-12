Вашингтон, 12 июня, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует провести реформу Совета Безопасности ООН, в ходе которой включит в его состав шесть новых постоянных членов, не имеющих права вето. Об этом 12 июня пишет газета The Washington Post (WP), ссылаясь на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По данным журналистов, в Белом доме таким образом хотят расширить влияние развивающихся стран и восстановить доверие к ООН. Постпред США при этой международной организации Линда Томас-Гринфилд проводит консультации с дипломатами из 193 стран, чтобы узнать их мнение по данному вопросу.

Как узнали в издании, Белый дом стремится завершить обсуждение своих планов о реформе до ежегодной встречи мировых лидеров, которая должна пройти в Нью-Йорке ближайшей осенью. При этом США столкнулись «с серьёзными проблемами», пытаясь найти согласие с разными странами.

В WP отметили, что Томас-Гринфилд ищет такое решение, которому бы доверяли другие страны, входящие в ООН. Для того чтобы провести реформу организации, нужно получить одобрение от 128 её членов, а также добиться ратификации от всех постоянных членов Совбеза ООН. При этом в издании сомневаются, что планы Байдена поддержат в Конгрессе США.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года премьер-министр Индии Нарендра Моди уже призывал реформировать ООН. Он отметил, что организация не соответствует актуальным мировым реалиям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу отметил, что важны все начинания, которые способствуют повышению эффективности ООН.