Красногорск, 12 июня, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 июня посетил военный госпиталь имени А. А. Вишневского в Красногорске Московской области, где встретился с ранеными участниками специальной военной операции (СВО) на Украине и вручил им государственные награды.

Владимир Астапкович/POOL/ТАСС Путин посетил госпиталь Минобороны и вручил награды участникам СВО

Российский лидер лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову. Ранее президент разговаривал с ним по телефону, спрашивал бойца о совершённом подвиге.

«Государство, конечно, делает и будет всё делать для того, чтобы поддержать и вас, и ваши семьи, и семьи наших погибших товарищей», — сказал Путин во время встречи.

Он подчеркнул, что это является святым долгом для властей. Президент также назвал героями всех военнослужащих, которые ведут бои в зоне СВО с риском для жизни.

«Артобстрелы, танки, бронемашины — и это всё не в кино, это всё происходит в реале», — заявил президент.

Путин также отметил, что со временем командные посты в российской армии займут те, кто участвовал в боях и доказал свою храбрость, исполнив воинский долг. Он заявил, что такие люди нужны Родине.

«Конечно, такие проверенные огнём и боевыми действиями люди нужны вооружённым силам», — сказал Путин.

Глава государства также указал на важность защиты жителей Донбасса. Он напомнил, что они чувствуют себя частью русского народа, и Россия обязана их защитить.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Путин отметил стойкость российских бойцов, которые участвуют в СВО. Он подчеркнул, что они сражаются за Россию, к какой бы национальности ни относились.