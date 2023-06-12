Вашингтон, 12 июня, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не располагает дополнительной информацией о том, кто несёт ответственность за подрыв Каховской ГЭС. Об этом он сообщил 12 июня на совместной с вице-премьером, главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«У нас нет никакой дополнительной информации о том, что именно произошло», — заявил Блинкен, говоря о дамбе.

Он добавил, что подрыв имеет катастрофические последствия.

Как сообщало ИА Регнум, украинские силы обстреляли Каховскую ГЭС в ночь с 5 на 6 июня. В результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Десятки населённых пунктов оказались полностью или частично затоплены.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Также глава государства заявил о масштабной экологической и гуманитарной катастрофе из-за разрушения ГЭС. При этом в МИД назвали атаку Киева на ГЭС террористическим актом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил 11 июня, что, по предварительным подсчётам, ущерб для социальной инфраструктуры области от подрыва Каховской ГЭС превышает 10 млрд рублей. По его словам, подтоплено 22 943 частных дома и 282 многоквартирных, а также 67 социальных объектов.