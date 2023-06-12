Вашингтон, 12 июня, 2023, 20:17 — ИА Регнум. У входа в парк развлечений Диснейленд в Орландо в США собралась толпа демонстрантов с нацистскими флагами и символикой. Об этом сообщает 12 июня издание New York Post со ссылкой на члена Палаты представителей штата Флорида Анну Эскамани.

Кадр из видео с канала: Анна Эскамани, представитель некоторых районов Орландо в Палате представителей Флориды Толпа с нацистскими флагами устроила акцию у Диснейленда в Орландо

Она опубликовала кадры демонстрации, на которых митингующие размахивают нацистскими флагами и баннерами рядом со входом в Диснейленд. Всего у парка развлечений собрались около двух десятков демонстрантов.

Наряду с нацистской атрибутикой у них также заметили плакаты с изображением губернатора Флориды Рона Десантиса. Что является целью митингующих, издание не сообщило.

О Десантисе ИА Регнум сообщало ранее. Кандидат на президентское кресло известен попытками создать на местном уровне патриотическое образование, в котором, например, история США и западной цивилизации будет подаваться в строго позитивном ключе.

Но особый резонанс вызвала история его противостояния с корпорации Disney, которая противилась его решениям об ограничении ЛГБТ-повестки. В ответ губернатор лишил парки развлечений Disney льгот и фактически вынудил их сократить присутствие в штате. Помимо прочего, Десантис предлагал строить рядом с этими парками новые тюрьмы.