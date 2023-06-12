Салехард, 12 июня, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов День России встретил в подшефном Волновахском районе. За год ямальские специалисты восстановили 66 социально значимых объектов. Некоторые из них посетил глава ЯНАО.

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого АО Ямал восстановил в ДНР большой больничный городок

— Год назад у нас появилась задача по восстановлению Волновахи. Мы с первого дня к этому отнеслись не просто как к поручению, а как к нашей особой миссии, подошли к решению вопроса с сердцем. За этот год сделано очень много. Первой задачей было запустить школу к началу учебного года, мы с ней успешно справились, — сообщил Дмитрий Артюхов, подчеркнув, что сейчас на выходе уже более серьезные объекты — больничный комплекс, училище, жилые дома.

Одним из самых сложных и крупных объектов стала городская больница Волновахи, которая была сильно повреждена во время обстрелов. В прошлом году врачам пришлось принимать пациентов в палатках. Сейчас комплекс из семи корпусов, площадь которого составляет 7,5 тысячи квадратных метров, восстановлен «под ключ». Больничный городок готов начать работу. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высоко оценил работу Ямала по восстановлению учреждения, которое было разрушено до основания.

— Работы на всем объекте велись 11 месяцев, а первые два корпуса были восстановлены в прошлом году, чтобы врачи смогли начать работать и принимать пациентов в комфортных условиях. Строители заменили инженерные системы, фасады, окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений. В целом сфере здравоохранения в программах социально-экономического развития новых регионов уделено особое внимание. От доступности медицинских услуг и оснащенности учреждений современным оборудованием напрямую зависит качество жизни граждан, — отметил Марат Хуснуллин.

Дмитрий Артюхов, в свою очередь, поблагодарил строителей за высокие темпы и качество работ. Он подчеркнул, что такого оснащения у больницы не было никогда. А освоиться с новым оборудованием местным медикам помогут ямальские врачи. Однако местные жители ждали запуска не только новой больницы, но и восстановления своих домов. На сегодняшний день, как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, завершен ремонт 26 многоквартирных домов. На месте двух полностью разрушенных домов, ямальцы построили новый дом на 42 семьи. Современную трехэтажную новостройку по улице Ленина удалось построить меньше чем за год. В квартирах качественная чистовая отделка — натяжные потолки, на полах — линолеум, установлены электрические водонагреватели, есть вся необходимая сантехника, мебель и бытовая техника. В этом году вновь обретут дома полторы тысячи семей.

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого АО Ямал восстановил в ДНР большой больничный городок

— На очень высоком уровне прошли работы в жилых домах. По нашему ямальскому стандарту сдаем их не пустыми, а полностью с мебелью и техникой. Для людей, которые в одночасье потеряли все — это огромное подспорье, — уверен Дмитрий Артюхов.

К слову, в работе у Ямала сейчас порядка 140 многоквартирных домов. Везде, где это требуется, строители восстанавливают инженерные системы. Параллельно ведется обновление изношенной коммунальной инфраструктуры Волновахи и ближайших населенных пунктов. — Есть слова, а есть дело. И мы видим, что слова не расходятся с делом. Сказал губернатор Дмитрий Артюхов, что мы 14-е муниципальное образование Ямала, так мы это на себе ощущаем. Все эти восстановительные работы, как свет, который регион оставляет у нас в районе в надежде на то, что люди будут возвращаться. Люди видят, что возвращается мирная жизнь, что все отстраивается, и я уверен, что это только начало, — поделился глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

В июне прошлого года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района ДНР Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве. В 2022 году округ обновил 29 объектов. Дмитрием Артюховым утверждена программа поддержки Волновахи до 2025 года. Комплексная работа в подшефном районе осуществляется при координации Минстроя Российской Федерации.