Москва, 12 июня, 2023, 19:54 — ИА Регнум. В Москве безбилетного пассажира автобуса приговорили к трём годам лишения свободы условно за нападение на контролёра, сообщил 12 июня Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Контролёр ГКУ «Организатор перевозок» попросил безбилетного пассажира предъявить паспорт, но тот отказался. После пассажир ударил контролёра в лицо и распылил газовый баллончик. В итоге работник транспорта обратился за помощью к медикам, а затем — в полицию. Сотрудники полиции нарушителя быстро поймали.

Безбилетный пассажир предстал перед судом, который признал нарушителя виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы условно по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти».

За применение насилия в отношении должностных лиц грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года министерство транспорта подготовило приказ, касающийся правил обращения с несовершеннолетними безбилетными пассажирами. Так, министерство запретило высаживать из поездов безбилетников в возрасте до 16 лет. Новый приказ должен вступить в силу 1 сентября 2023 года. Также с 7 марта 2021 года в России действует закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров младше 16 лет.