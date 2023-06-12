Хельсинки, 12 июня, 2023, 19:31 — ИА Регнум. У побережья Финляндии обнаружили инвазивный вид рыб — солнечного окуня, способного кусать людей. Об этом 12 июня сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Кадр из видео Голова окуня.

«Солнечный окунь делает нерестовые отверстия, которые он агрессивно защищает», — рассказал представитель финской ассоциации рыбаков-фрилансеров Юха Ояхарью.

Он пояснил, что, если человек проплывёт рядом с нерестилищем, окунь его обязательно укусит. При этом, по его словам, у рыбы нет больших зубов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года группа океанологов и экологов из Норвегии установила, что размеры и масса особей в популяциях сёмги и скумбрии в северной части Атлантического океана резко уменьшились.

Учёные в течение многих лет следили за состоянием популяций этих рыб. С 1990 года они провели более 50 тысяч контрольных замеров взрослых особей сёмги и скумбрий, выловленных во время нереста. Учёные обнаружили, что размеры и масса этих рыб резко сократились в 2004–2005 годах. В частности, средняя масса уменьшилась на 25−36%, а длина — на 9−14%.