Красногорск, 12 июня, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Российские власти сделают всё, чтобы помочь участников специальной военной операции (СВО) на Украине, а также их семьям, заявил президент Владимир Путин 12 июня, беседуя с ранеными бойцами в госпитале имени Вишневского в Красногорске.

kremlin.ru Владимир Путин

«Государство, конечно, делает и будет всё делать для того, чтобы поддержать и вас, и ваши семьи, и семьи наших погибших товарищей», — сказал он.

Российский лидер назвал это является святым долгом государства.

Путин в ходе поседения госпиталя также вручил военнослужащим государственные награды. В том президент наградил старшего лейтенанта Юрия Жуланова звездой Героя России.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня правительство утвердило введение удостоверений для семей погибших в СВО добровольцев. Документ будет подтверждать право на статус и положенные льготы и выплаты. Удостоверения поручили выдавать военкоматам.