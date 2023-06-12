Москва, 12 июня, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Ночью 12 июня российские силы нанесли удар с моря по местам дислокации резервов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне спецоперации

«Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — проинформировал он.

Конашенков также уточнил, что в районе Времевского выступа российские военные отразили три атаки ВСУ с направления Великой Новоселки (ДНР) и в районе населенного пункта Левадное в Запорожской области. Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили свыше 120 военных.

Кроме того, министерство обороны 12 июня показало кадры уничтожения экипажем вертолёта Ка-52 ВКС России движущейся украинской боевой бронированной машины на запорожском направлении. В ведомстве уточнили, что экипаж вертолёта Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортёр ВСУ и нанёс удар управляемой ракетой.

Начальник пресс-центра группировки сил «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по скоплению сил ВСУ на купянском направлении на территории Харьковской области.