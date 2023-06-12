Вашингтон, 12 июня, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Стратегия США по Украине может унести жизни всех жителей страны ради выгоды Белого дома. Такое мнение выразил обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Журналист напомнил слова президента США Джо Байдена, который отвечая на вопрос, сколько ещё украинцев может погибнуть, заявил, что потенциально могут умереть все из них.

В материале утверждается, что США усовершенствовали стратегию по Украине. Теперь цель «Доктрины Байдена» выжать как можно больше выгоды из вооруженного конфликта на Украине, не обращая внимания на многочисленные жертвы. Также США не хотят, чтобы конфликт закончился, поэтому продолжают снабжать Киев вооружением и техникой.

При этом ван Бурен считает, что Украина пополнила список государств-жертв Вашингтона наряду с Ираком и Афганистаном. Обозреватель посоветовал Киеву не играть с Вашингтоном в погоне за оружием, а задуматься, какую кровавую цену он за это заплатит.

Как сообщало 10 июня ИА Регнум, посол России в США Анатолий Антонов считает, что предоставление Украине нового пакета военной помощи говорит о нежелании Вашингтона добиваться поиска путей мирного урегулирования конфликта. Он добавил, что США не отступятся от своей цели нанести России стратегическое поражение.

США 9 июня объявили о выделении Киеву военной помощи на сумму 2,1 млрд долларов. Так, общий объём поддержки украинской армии с начала спецоперации превысит $40 млрд.

Обозреватель Rebelión Пабло Хофре Леаль считает, что поставляемое Западом вооружение заставляет Украину расплачиваться кровавой бойней в ходе боевых действий. При этом отказ от прекращения огня исходит не от Киева, а от НАТО, которое видит в конфликте возможность наживаться на предоставлении военной помощи. Журналист также напомнил о негативном опыте вторжения Запада в Афганистан, Ирак и Ливию.